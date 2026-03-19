Жилой квартал Marein Natura - Villa Casia

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
The complex combines luxury and nature in an exceptional environment. Three unique villas built on one floor and designed to enjoy the Mediterranean lifestyle in a relaxed way, imagine merging with the rays of the sun, lounging in the chill-out area by the pool, picking fresh vegetables from your own garden or letting yourself be rocked in a hammock at sunset on a lazy summer afternoon.
The villas have been carefully studied, with a special architectural design where each house has been projected on a single floor, and also having its own landscaping and ecological garden to enjoy the freshness of nature.
The buyer will be able to cook using their own ingredients and food, inspiring the aroma of the aromatic species that will characterize their home (Laurel, Thyme or Lavender) and making the most of the comfort of their home that they have of large terraces, garden areas, swimming pool and chill out area with winter fire. The villas have an underground garage and a large basement that can be customized to the taste and lifestyle of each family.
Местонахождение на карте
Марбелья, Испания
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно