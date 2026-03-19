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Жилой квартал Villa Eco Colombia

Casares, Испания
от
$1,31 млн
;
18
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ID: 39349
ID новостройки на Realting
In CRM: 1133427368
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Casares

О комплексе

Перевод
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Stunning newly built villa in Casares, close to the golf course and the beach. The plot measures 1,000 m², and the villa features 200 m² of built space plus terraces. This is an energy-efficient home, with up to 80% savings in annual energy consumption. The villa includes an eco-friendly pool, a basement with a sauna, jacuzzi, and laundry area. It is equipped with an aerothermal climate control system, solar panels for self-consumption, and advanced home automation. The pool, enclosures, kitchen, and bathrooms are fully fitted. Designer porcelain tiles and high-quality, coherent finishes throughout. A contemporary, elegant, and comfortable home, thoughtfully built to meet modern needs: efficiency, elegance, and true livability. Delivered turnkey.

Местонахождение на карте

Casares, Испания
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Villa Eco Colombia
Casares, Испания
от
$1,31 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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