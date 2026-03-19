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Жилой квартал Absolute Estepona

Эстепона, Испания
от
$732,647
;
10
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ID: 39211
ID новостройки на Realting
In CRM: 521059014
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Адрес
    Masters de Augusta

О комплексе

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Located on the Costa del Sol, this boutique complex of 24 homes overlooks the Mediterranean and offers a wonderful spectacle of light and tranquility. Live the lifestyle you deserve in this dreamlike enclave and get ready for a great experience! Known for its beaches, lush vegetation and panoramic views of the Mediterranean Sea, this charming area has a serene and exclusive atmosphere perfect for those looking to escape the hustle of everyday life. Each home has been designed to offer maximum comfort and sophistication, from penthouses with spacious terraces to private gardens on the ground floor. Immerse yourself in an oasis of relaxation by the pool, where you can enjoy the warm sun and exceptional climate of the stunning Costa del Sol. The light is the protagonist and bathes terraces and gardens bringing the Mediterranean breeze to your home. Each space has been conceived with the highest quality finishes, where every detail has been carefully selected to provide maximum level of comfort.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Absolute Estepona
Эстепона, Испания
от
$732,647
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 79 м²
3 объекта недвижимости 3
Закрытый комплекс с бассейном, зеленой зоной, круглогодичным спа-салоном. На территории есть коворкинг-пространство, умное почтовое отделение, круглосуточная кофейня, зарядка для электромобилей и скутеров, а также детская игровая площадка. Высокоскоростной волоконно-оптический интернет. Р…
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