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Жилой квартал Villa Henrietta

Benahavis, Испания
от
$5,67 млн
;
7
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ID: 39377
ID новостройки на Realting
In CRM: 243222847
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis
  • Адрес
    Camino de Montemayor

О комплексе

Перевод
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English English
Contemporary two-story villa in a natural setting in the hills of Montemayor. A prime location with panoramic views of the coast and nature. 24-hour security in a gated community with security cameras. Six bedrooms with en-suite bathrooms, a separate toilet and another by the pool, space for a gym, home cinema and wine cellar, a covered terrace, and an outdoor kitchen. Elevator access to all floors, a garage for two cars, and parking for two more. High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and light throughout the house. Fully equipped open-concept kitchen and bathrooms. Underfloor heating. Heated pool. Turnkey project by Belgian developers, built with the highest quality and the highest guarantees. The interior can be customized according to the client's wishes.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания

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Жилой квартал Villa Henrietta
Benahavis, Испания
от
$5,67 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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