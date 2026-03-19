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Жилой квартал THE PLACE BY ALCAZABA

Casares, Испания
от
$715,582
;
10
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ID: 38994
ID новостройки на Realting
In CRM: 385711727
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Casares

О комплексе

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A visionary project consisting of 38 spacious apartments that will stand out for their high-end finishes, ample rooms and top-notch services. The project will feature its amenities while also benefiting from the entertainment facilities of Alcazaba Lagoon.

Местонахождение на карте

Casares, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
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Жилой квартал THE PLACE BY ALCAZABA
Casares, Испания
от
$715,582
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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