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Жилой квартал Top Views

Benalmadena, Испания
от
$540,384
;
9
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ID: 39368
ID новостройки на Realting
In CRM: 2097975026
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benalmadena
  • Город
    Arroyo de la Miel Benalmadena Costa
  • Адрес
    Calle Veleta

О комплексе

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Enjoy the best views of the bay from your terrace. We present a residential complex in a booming environment with great projection, surrounded by newly constructed buildings. Each home has been designed with the best orientation and high quality materials, offering an unbeatable opportunity to acquire a newly built home. The project consists of 32 homes, including penthouses and flats of 1, 2 and 3 bedrooms, with panoramic views of the bay of Benalmádena. The penthouses have terraces of 100m², offering spectacular views. Our priority is you and your quality of life. That's why we have created functional and stylish homes with sea views, south facing and terraces of 20m² on average, covered and uncovered on the ground floor. Swimming pools designed to offer a relaxed lifestyle in a dream location. Spacious green areas for the whole family to enjoy. Children's area with a playground where the little ones can have fun in safety. Garages with two parking spaces included in each home, in a space where you can take care of your car. Acoustic screen that minimises outside noise thanks to its sound-absorbing surface that absorbs reflected sound. Fully equipped gymnasium overlooking the bay, ideal for keeping in shape. Enjoy a refreshing swim in your pool and stay active with the gym and green areas designed for your wellbeing.

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
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Жилой квартал Top Views
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от
$540,384
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