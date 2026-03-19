Жилой квартал Organic Higueron

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An exclusive development of 25 contemporary-style homes where architecture, sustainability, and well-being come together to create a unique lifestyle on the Costa del Sol.
Each home has been designed to offer maximum comfort, with spacious layouts, large windows, and a careful orientation that maximizes natural light. The finishes stand out for their high quality: large-format porcelain tile floors, fully equipped kitchens, climate control with underfloor heating and an aerothermal system, as well as smart home technology for an efficient and connected home.
It goes beyond just a home: each residence features a private pool, creating an intimate space for relaxation and enjoyment all year round. Added to this are comprehensive common areas designed to enhance your quality of life, including a fully equipped gym, an outdoor pool, a solarium, and versatile spaces for working or unwinding.
The project holds an A energy rating, guaranteeing efficiency, sustainability, and savings, in a privileged setting that combines nature, privacy, and proximity to all amenities.
It’s not just a place to live; it’s a concept designed for those seeking exclusivity, design, and well-being in every detail.
Местонахождение на карте
Фуэнхирола, Испания
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