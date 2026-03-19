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Жилой квартал Acqua Gardens

Bel Air, Испания
от
$596,811
;
19
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ID: 39317
ID новостройки на Realting
In CRM: 1366363143
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Деревня
    Bel Air
  • Адрес
    Autovia del Mediterraneo

О комплексе

Перевод
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New apartment promotion in Estepona. In the New Golden Mile, the coastal area between Estepona and San Pedro de Alcántara, this project offers contemporary-style apartments and penthouses in a location close to all types of services, such as educational centers, supermarkets, shops, restaurants, sports areas, and entertainment options. It is just a few minutes from Puerto Banús, Benahavís, and Estepona, near the beach and numerous golf courses. It consists of 95 apartments with 2, 3, and 4 bedrooms, featuring spacious terraces and private gardens on the ground floor. The community offers security access, private parking and storage, expansive landscaped gardens, an elegant swimming pool with a solarium area, a professional gym with changing rooms, and work and meeting areas with a café and terrace. The properties include large windows, high-quality materials, and fully equipped kitchens, making this one of the most interesting new developments on the current market. Various sizes and designs are available, further increasing the range of options and the ability to meet different tastes and needs. It is also possible to customize your home through some standard and tailored modifications. It is a gated and secure community with common areas designed to maximize leisure time with family and friends.

Местонахождение на карте

Bel Air, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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