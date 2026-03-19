Жилой квартал Acqua Gardens

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
New apartment promotion in Estepona.
In the New Golden Mile, the coastal area between Estepona and San Pedro de Alcántara, this project offers contemporary-style apartments and penthouses in a location close to all types of services, such as educational centers, supermarkets, shops, restaurants, sports areas, and entertainment options. It is just a few minutes from Puerto Banús, Benahavís, and Estepona, near the beach and numerous golf courses.
It consists of 95 apartments with 2, 3, and 4 bedrooms, featuring spacious terraces and private gardens on the ground floor. The community offers security access, private parking and storage, expansive landscaped gardens, an elegant swimming pool with a solarium area, a professional gym with changing rooms, and work and meeting areas with a café and terrace.
The properties include large windows, high-quality materials, and fully equipped kitchens, making this one of the most interesting new developments on the current market.
Various sizes and designs are available, further increasing the range of options and the ability to meet different tastes and needs. It is also possible to customize your home through some standard and tailored modifications.
It is a gated and secure community with common areas designed to maximize leisure time with family and friends.
Местонахождение на карте
Bel Air, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно