  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Casares
  4. Жилой квартал Alura Living Fase 2

Жилой квартал Alura Living Fase 2

Casares, Испания
от
$512,966
;
8
Оставить заявку
ID: 39079
ID новостройки на Realting
In CRM: 362294755
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Casares

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Welcome to an exclusive residential complex comprised of 2- and 3-bedroom apartments and penthouses, where contemporary architecture blends with the natural surroundings to offer an unparalleled lifestyle. Located in a privileged area, this project was conceived for those seeking a balance between well-being, comfort, and design. Each home has been carefully designed with attention to detail, maximizing natural light and offering spacious, functional, and inviting spaces. The generous terraces with sea views invite you to enjoy unique moments outdoors, while the common areas have been designed to encourage socializing and relaxation: landscaped gardens, relaxation areas, swimming pools, a gym, a spa, and much more. Here you will find everything you need to disconnect from the daily grind, recharge, and indulge in a serene, exclusive... and simply authentic lifestyle.

Местонахождение на карте

Casares, Испания
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Habitat Valle Romano Phase II
Эстепона, Испания
от
$461,317
Жилой квартал Arrecife Fase 2
Casares, Испания
от
$452,785
Жилой квартал Suite Mijas fase III
Михас, Испания
от
$364,048
Жилой квартал Villa Zoe
San Roque, Испания
от
$4,55 млн
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$493,102
Вы просматриваете
Жилой квартал Alura Living Fase 2
Casares, Испания
от
$512,966
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$316,701
Год сдачи 2029
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,10 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Altoasis Phase I
Жилой квартал Altoasis Phase I
Жилой квартал Altoasis Phase I
Жилой квартал Altoasis Phase I
Жилой квартал Altoasis Phase I
Показать все Жилой квартал Altoasis Phase I
Жилой квартал Altoasis Phase I
Эстепона, Испания
от
$534,980
Exclusive development of 87 single-family homes ready to move into, located in the western part of Estepona, next to the new High Resolution Hospital and right on the golf course. This enclave, undergoing a rapid urban expansion, is establishing itself as one of the most prestigious and pro…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации