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Жилой квартал Villas Monte Palatino

Эстепона, Испания
от
$1,81 млн
;
17
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ID: 39255
ID новостройки на Realting
In CRM: 517298577
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона

О комплексе

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This project already has a permit and construction is scheduled to begin immediately. This exclusive luxury villa, located in the prestigious Valle Romano enclave in Estepona, embodies the essence of modern design and sophistication in a privileged natural setting. With clean and elegant architectural lines, the villa blends seamlessly into the Mediterranean landscape, maximizing natural light and offering panoramic views of the sea and nearby golf courses. The interior design focuses on comfort and functionality, with wide open spaces and high-end finishes. The living room, surrounded by large windows, connects to a fully equipped gourmet kitchen, perfect for those who enjoy dining in an elegant setting. The bedrooms, all with en-suite bathrooms, stand out for their privacy, light, and direct access to private terraces that invite relaxation. Outside, the villa features a stunning pool and landscaped gardens that combine native flora with minimalist design. Multiple living areas and an outdoor barbecue area make it the perfect place for entertaining and relaxing, offering an exclusive and serene atmosphere. Designed for those seeking a luxurious lifestyle in a unique natural setting, it strikes the perfect balance between contemporary design, comfort, and natural beauty.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Villas Monte Palatino
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