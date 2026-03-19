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Жилой квартал La Quinta 19

Benahavis, Испания
от
$7,96 млн
;
20
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ID: 39223
ID новостройки на Realting
In CRM: 461205432
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis

О комплексе

Перевод
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Discover an extraordinary contemporary villa in the exclusive gated community of Lomas de La Quinta, designed by the renowned architect Carlos Lamas and with interiors by La Albaida. This south-facing masterpiece offers breathtaking panoramic sea views and an impeccable modern design, where every detail has been meticulously crafted for luxury and comfort. Spanning three levels, all seamlessly connected by an elevator, the villa welcomes you through the top floor, where a striking double-height ceiling creates an impressive entrance. This level features four spacious bedrooms, each designed with elegance and style. The ground floor is dedicated to refined living and entertainment, featuring a TV lounge, formal living area with an oversized fireplace, and a fully fitted Modulnova kitchen. A walk-in wine cellar enhances the dining experience, while the expansive outdoor terraces boast an al fresco kitchen, dining area, and an infinity pool overlooking the Mediterranean. The basement level is a sanctuary of relaxation and entertainment, offering two additional bedrooms, an entertainment lounge with a cocktail bar, an indoor pool, a gym, and a sauna. A private garage accommodates three cars, ensuring convenience and security. This exceptional villa in Lomas de La Quinta is the epitome of contemporary luxury, blending sleek architecture with world-class amenities in a breathtaking natural setting.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания
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Жилой квартал La Quinta 19
Benahavis, Испания
от
$7,96 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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