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Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR

Малага, Испания
от
$1,02 млн
;
23
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ID: 39076
ID новостройки на Realting
In CRM: 847669925
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Малага-Коста-дель-Соль
  • Город
    Малага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Местонахождение на карте

Малага, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR
Малага, Испания
от
$1,02 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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