  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Жилой квартал ELYSEA SUITES

Жилой квартал ELYSEA SUITES

Михас, Испания
от
$1,20 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 39014
ID новостройки на Realting
In CRM: 784062526
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Español Español
Elysea Suites is a boutique development of 22 2 and 3 bedroom apartments in Mijas Costa. With exquisite Mediterranean views and excellent communal areas, this development is ideal for those who appreciate the small pleasures of outdoor living.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vesta Mare
Manilva, Испания
от
$494,878
Жилой квартал Riviera Hill
Михас, Испания
от
$329,918
Жилой квартал Octavia
Малага, Испания
от
$2,45 млн
Жилой квартал Pernet Villas
Эстепона, Испания
от
$2,10 млн
Жилой квартал Villa Marbesa
Artola, Испания
от
$4,43 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал ELYSEA SUITES
Михас, Испания
от
$1,20 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Показать все Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,31 млн
Nestled within the illustrious enclave of Nueva Andalucia, the residential complex provides residents a luxurious escape that embodies the true essence of luxury living. With its privileged location in Nueva Andalucia, residents are granted convenient access to a plethora of nearby amenities…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Показать все Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Casares, Испания
от
$5,69 млн
Nestled in the exclusive Finca Cortesin Resort, this magnificent villa showcases captivating architecture that offers a contemporary twist on golfside living. As you arrive, a private driveway welcomes you, providing convenient covered parking spaces for two cars. Spread across two floors,…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Mare Fase II
Жилой квартал Mare Fase II
Жилой квартал Mare Fase II
Жилой квартал Mare Fase II
Жилой квартал Mare Fase II
Показать все Жилой квартал Mare Fase II
Жилой квартал Mare Fase II
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,56 млн
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации