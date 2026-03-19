Жилой квартал Almazara Views

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Новый курорт состоит из 7 небольших жилых ядер с квартирами и полуотдельными домами на склоне горы.
Новое развитие связано широкими дорогами с тротуарами, ландшафтными садами, парковкой для посетителей и сельскими дорожками среди лесных районов, чтобы вы могли расслабиться в гармонии с природой. Уникальный жилой опыт на Коста-дель-Соль.
ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES достигается через эксклюзивную застройку Марбельи-де-Нуэва-Андалусия до деревни Истан, с доступом всего за 10 минут на машине к международным школам, теннисной академии Маноло Сантана, лучшим полям для гольфа, торговым и развлекательным центрам, а также невероятным пляжам Золотой мили.
ALMAZARA VIEWS - второй проект в продаже, состоящий из 23 эксклюзивных таунхаусов с лучшим панорамным видом на самую высокую часть разработки.
Все дома имеют неограниченный вид с юго-восточным аспектом в сторону залива Марбелья и Гибралтара.
Дома поставляются полностью оборудованными, с отделкой премиум-бренда, готовыми к переезду. У них также есть подземное парковочное место и кладовая.
Строительство продолжается, и ожидается, что дома будут готовы в течение ноября 2023 года.
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Михас, Испания
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