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Жилой квартал Almazara Views

Михас, Испания
от
$705,343
;
24
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ID: 38904
ID новостройки на Realting
In CRM: 141112007
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Istan

О комплексе

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Новый курорт состоит из 7 небольших жилых ядер с квартирами и полуотдельными домами на склоне горы. Новое развитие связано широкими дорогами с тротуарами, ландшафтными садами, парковкой для посетителей и сельскими дорожками среди лесных районов, чтобы вы могли расслабиться в гармонии с природой. Уникальный жилой опыт на Коста-дель-Соль. ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES достигается через эксклюзивную застройку Марбельи-де-Нуэва-Андалусия до деревни Истан, с доступом всего за 10 минут на машине к международным школам, теннисной академии Маноло Сантана, лучшим полям для гольфа, торговым и развлекательным центрам, а также невероятным пляжам Золотой мили. ALMAZARA VIEWS - второй проект в продаже, состоящий из 23 эксклюзивных таунхаусов с лучшим панорамным видом на самую высокую часть разработки. Все дома имеют неограниченный вид с юго-восточным аспектом в сторону залива Марбелья и Гибралтара. Дома поставляются полностью оборудованными, с отделкой премиум-бренда, готовыми к переезду. У них также есть подземное парковочное место и кладовая. Строительство продолжается, и ожидается, что дома будут готовы в течение ноября 2023 года.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
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Жилой квартал Almazara Views
Михас, Испания
от
$705,343
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