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Жилой квартал The View Marbella 2

Benahavis, Испания
от
$1,48 млн
;
14
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ID: 39009
ID новостройки на Realting
In CRM: 1733923
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis

О комплексе

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Новый проект 70 просторных квартир и пентхаусов, распределенных по семи блоки. Проект сидит на холмах Бенахависа рядом со многими фантастическими полями для гольфа и впечатляющими Вид на район и в сторону Средиземного моря. Свойства предназначены для оптимизации использования щедрые интерьеры и естественный свет. Новейшие технологии позволят создать комфортный дом, а также высококачественные материалы и фитинги, которые Они были отобраны командой дизайнеров. Развитие предлагает 2, 3 или 4-комнатные дома с просторными внутренними и внешними пространствами для вас Наслаждайтесь. Как бы вы хотели Ожидайте с роскошными домами, есть полный спектр удобств для образа жизни владельцам, включая 24-часовую охрану, консьерж, химчистку, Транспорт и частный шеф-повар. Ты Вы также сможете насладиться оздоровительным клубом, который включает в себя полный спа-салон, тренажерный зал и крытые и открытые бассейны. Существует также детская зона, поэтому каждый член семьи имеет У вашей семьи есть место, чтобы наслаждаться. Застройка окружена пышными садами Разработан известными специализированными ландшафтными дизайнерами.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания
Досуг

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Жилой квартал The View Marbella 2
Benahavis, Испания
от
$1,48 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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