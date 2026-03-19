Жилой квартал The View Marbella 2

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Новый проект
70 просторных квартир и пентхаусов, распределенных по семи
блоки.
Проект сидит
на холмах Бенахависа рядом со многими фантастическими полями для гольфа и впечатляющими
Вид на район и в сторону Средиземного моря.
Свойства предназначены для оптимизации использования
щедрые интерьеры и естественный свет. Новейшие технологии позволят создать
комфортный дом, а также высококачественные материалы и фитинги, которые
Они были отобраны командой дизайнеров.
Развитие предлагает
2, 3 или 4-комнатные дома с просторными внутренними и внешними пространствами для вас
Наслаждайтесь.
Как бы вы хотели
Ожидайте с роскошными домами, есть полный спектр удобств для образа жизни
владельцам, включая 24-часовую охрану, консьерж, химчистку,
Транспорт и частный шеф-повар. Ты
Вы также сможете насладиться оздоровительным клубом, который включает в себя полный спа-салон, тренажерный зал и
крытые и открытые бассейны. Существует также детская зона, поэтому каждый член семьи имеет
У вашей семьи есть место, чтобы наслаждаться.
Застройка окружена пышными садами
Разработан известными специализированными ландшафтными дизайнерами.
Местонахождение на карте
Benahavis, Испания
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно