Жилой квартал The View Marbella 2

Новый проект 70 просторных квартир и пентхаусов, распределенных по семи блоки. Проект сидит на холмах Бенахависа рядом со многими фантастическими полями для гольфа и впечатляющими Вид на район и в сторону Средиземного моря. Свойства предназначены для оптимизации использования щедрые интерьеры и естественный свет. Новейшие технологии позволят создать комфортный дом, а также высококачественные материалы и фитинги, которые Они были отобраны командой дизайнеров. Развитие предлагает 2, 3 или 4-комнатные дома с просторными внутренними и внешними пространствами для вас Наслаждайтесь. Как бы вы хотели Ожидайте с роскошными домами, есть полный спектр удобств для образа жизни владельцам, включая 24-часовую охрану, консьерж, химчистку, Транспорт и частный шеф-повар. Ты Вы также сможете насладиться оздоровительным клубом, который включает в себя полный спа-салон, тренажерный зал и крытые и открытые бассейны. Существует также детская зона, поэтому каждый член семьи имеет У вашей семьи есть место, чтобы наслаждаться. Застройка окружена пышными садами Разработан известными специализированными ландшафтными дизайнерами.