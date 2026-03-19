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Жилой квартал BLISS HOMES

Casares, Испания
от
$490,327
;
10
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ID: 39021
ID новостройки на Realting
In CRM: 1590766769
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Casares

О комплексе

Перевод
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Development of 134 homes of 2, 3 and 4 bedrooms in an oasis of nature. If you dream of living in front of a golf course with magnificent open views and high-quality services, Bliss Homes is your opportunity to acquire a fantastic home at an unbeatable price in Casares Costa.

Местонахождение на карте

Casares, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

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Жилой квартал BLISS HOMES
Casares, Испания
от
$490,327
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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