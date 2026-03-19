  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  4. Жилой квартал Aby Middle

Жилой квартал Aby Middle

Эстепона, Испания
от
$375,424
;
8
Оставить заявку
ID: 39088
ID новостройки на Realting
In CRM: 992309654
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Exclusive 2 and 3 bedroom residential located next to Estepona Golf. Consisting of 74 homes of 2 and 3 bedrooms with options of duplex penthouses and first floor apartments with garden. In addition, the complex has parking spaces and parking for buggies in the basement for golf lovers. To offer you functionality through optimum energy efficiency, the homes have an individualized aerothermal system for domestic hot water and hot/cold air conditioning through ducts with grilles. The kitchen comes furnished and equipped with appliances: electric oven, induction hob, extractor hood, refrigerator and dishwasher. This development is designed and intended to offer maximum convenience and comfort, therefore, among the magnificent common areas you will find activities that will make your day to day more enjoyable as the pool, coworking area, gym or chill out terrace.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$933,970
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Бенидорм, Испания
от
$470,630
Жилой квартал Villa Satori
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,94 млн
Жилой квартал Carat Phase 2
Benalmadena, Испания
от
$1,05 млн
Жилой квартал CULMIA CALA SWING MIJAS
Михас, Испания
от
$316,267
Вы просматриваете
Жилой квартал Aby Middle
Эстепона, Испания
от
$375,424
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Zenity Cyan
Жилой квартал Zenity Cyan
Жилой квартал Zenity Cyan
Жилой квартал Zenity Cyan
Жилой квартал Zenity Cyan
Показать все Жилой квартал Zenity Cyan
Жилой квартал Zenity Cyan
Эстепона, Испания
от
$1,85 млн
New Promotion of 8 villas, fully customized, divided on two floors, with its private pool and garden, in addition to its large terrace. The gardens of each villa, up to 100m2, offer you the possibility to make the most of the climate of the Costa del Sol. From the second floor you can enjo…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Organic II
Жилой квартал Organic II
Жилой квартал Organic II
Жилой квартал Organic II
Жилой квартал Organic II
Показать все Жилой квартал Organic II
Жилой квартал Organic II
Алаурин-де-ла-Торре, Испания
от
$830,655
New development of semi-detached homes in Taralpe, Alhaurín de la Torre New residential development of semi-detached homes with private gardens and a pool, located in the established area of Taralpe, Alhaurín de la Torre. The project offers modern homes designed to maximize space, natural l…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал 7 Pearls Villas - Mijas
Жилой квартал 7 Pearls Villas - Mijas
Жилой квартал 7 Pearls Villas - Mijas
Жилой квартал 7 Pearls Villas - Mijas
Жилой квартал 7 Pearls Villas - Mijas
Показать все Жилой квартал 7 Pearls Villas - Mijas
Жилой квартал 7 Pearls Villas - Mijas
Михас, Испания
от
$2,25 млн
Discover an exceptional collection of exclusive four bedroom villas, where contemporary architecture, spectacular sea views, and cutting edge smart home technology come together to create a truly refined Mediterranean lifestyle. Each residence has been thoughtfully designed to achieve the p…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации