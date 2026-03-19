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Жилой квартал Nova Marina

Фуэнхирола, Испания
от
$591,578
;
13
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ID: 39114
ID новостройки на Realting
In CRM: 1699052193
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола
  • Адрес
    Calle Martinez Catena, 6 Las Palmeras Affiliated by FERGUS

О комплексе

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Discover this exclusive development of 1, 2, and 3-bedroom homes designed to maximize natural light, offering layouts that blend quality, functionality, and comfort. The homes feature spacious terraces with unique architectural designs, perfect for enjoying warm summer nights and sunny winter days. Located in a prime area of Fuengirola, this development is next to the Marina and the city’s Promenade, offering a wide range of dining and leisure options. Its proximity to the best entertainment and dining experiences makes this development ideal for enjoying your free time and the over 320 days of sunshine a year. The residential will feature an outdoor pool, a spa with a sauna, and a fully equipped gym.

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

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Жилой квартал Nova Marina
Фуэнхирола, Испания
от
$591,578
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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