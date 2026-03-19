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Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR

Малага, Испания
от
$1,02 млн
;
16
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ID: 38934
ID новостройки на Realting
In CRM: 803890817
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Малага-Коста-дель-Соль
  • Город
    Малага

О комплексе

Перевод
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This is a highly exclusive residential development with only 18 homes, featuring 2 to 4 bedroom units, located in the prestigious El Limonar area, one of Málaga’s most iconic neighborhoods. The project combines new construction with the careful restoration of historic mansions, offering a unique mix of classic architecture and modern design. It will feature beautiful communal areas, including a swimming pool, gardens, and spaces designed for relaxation. It is also located just 2 minutes from the beach. Completion is expected at the end of 2027.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Местонахождение на карте

Малага, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR
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от
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