  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. InmoLab.club

InmoLab.club

Испания, автономное сообщество Валенсия
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
InmoLab.club
Об агентстве

Inmolab.club – агентство недвижимости из Валенсии, специализирующееся на подборе, анализе и полном сопровождении клиентов из-за рубежа, которые хотят купить недвижимость или инвестировать в рынок Испании.
Мы работаем с новостройками, вторичным жильем, объектами под ремонт, инвестиционными активами и проектами под ключ.

Наш подход основан на локальной экспертизе, финансовом анализе и прозрачной работе на всех этапах: консультация, организация просмотров, переговоры, нотариат, ипотека, ремонт и последующее управление объектом.
Мы обеспечиваем профессиональное и надежное сопровождение с акцентом на результат.

Услуги

Основные услуги:
• Покупка недвижимости и сопровождение сделки
• Инвестиции и анализ доходности
• Индивидуальный поиск объектов
• Организация ремонта и постпродажная поддержка
• Консультации для иностранных покупателей

Inmolab.club. Прозрачность, результат и экспертное сопровождение.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 00:23
(UTC+1:00, Europe/Madrid)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 17:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Испании
Алексей Вавилин
Алексей Вавилин
Агентства рядом
GestaliHome
Испания, Аликанте
Год основания компании 2015
Жилая недвижимость 665
Чтобы расширить спектр предоставляемых услуг, компания Gestali создала управление, специализирующееся на сделках с недвижимостью: центральный офис GestaliHome в Аликанте предлагает идеальное знание испанского рынка. Gestali — это аудиторская фирма компании Fiseco Group с 30-летним опытом вед…
Оставить заявку
MCM Real Estate
Испания, Адехе
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 91
Команда профессиональных риэлтеров с подтвержденной репутацией. Обратившись к нам, вы найдете большое количество объектов, клиентскую поддержку в формате 24/7.  Для нас не так важно получить комиссию в одноразовой сделке, сколько сделать Вас счастливым в течение многих лет от того, что мы п…
Оставить заявку
Focus Tenerife Real Estate
Испания, Арона
Жилая недвижимость 23
FOCUS TENERIFE REAL ESTATE  - это инновационное агентство для удовлетворения постоянно изменяющихся жизненных и рабочих потребностей владельцев недвижимости и для предоставления домов, вписывающихся в прекрасные места, в которых мы находимся. Мы строим дома по индивидуальному заказу, с…
Оставить заявку
Seniorbel
Испания, Адехе
Жилая недвижимость 3 Коммерческая недвижимость 1
Мы являемся многопрофильной командой, целью которой является предоставление лучших услуг на Канарских островах. Мы прекрасно знаем все характеристики, которые гарантитруют успех ваших инвестиций на Канарских островах.
Оставить заявку
Cleox Inversiones
Испания, Марбелья
Год основания компании 2002
Жилая недвижимость 132 Земельные участки 7
Cleox Inversiones- опытное агентство по недвижимости в Марбелье, Коста-дель-Соль. Мы открыты с 2004 года, но оба партнера (Энрике Домингес и Карен Елин), работают в секторе недвижимости уже много лет. В настоящее время мы являемся представителями EREN (European Real Estate Network) на Коста-…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти