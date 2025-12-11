Inmolab.club – агентство недвижимости из Валенсии, специализирующееся на подборе, анализе и полном сопровождении клиентов из-за рубежа, которые хотят купить недвижимость или инвестировать в рынок Испании.
Мы работаем с новостройками, вторичным жильем, объектами под ремонт, инвестиционными активами и проектами под ключ.
Наш подход основан на локальной экспертизе, финансовом анализе и прозрачной работе на всех этапах: консультация, организация просмотров, переговоры, нотариат, ипотека, ремонт и последующее управление объектом.
Мы обеспечиваем профессиональное и надежное сопровождение с акцентом на результат.
Основные услуги:
• Покупка недвижимости и сопровождение сделки
• Инвестиции и анализ доходности
• Индивидуальный поиск объектов
• Организация ремонта и постпродажная поддержка
• Консультации для иностранных покупателей
Inmolab.club. Прозрачность, результат и экспертное сопровождение.