Об агентстве

Inmolab.club – агентство недвижимости из Валенсии, специализирующееся на подборе, анализе и полном сопровождении клиентов из-за рубежа, которые хотят купить недвижимость или инвестировать в рынок Испании.

Мы работаем с новостройками, вторичным жильем, объектами под ремонт, инвестиционными активами и проектами под ключ.

Наш подход основан на локальной экспертизе, финансовом анализе и прозрачной работе на всех этапах: консультация, организация просмотров, переговоры, нотариат, ипотека, ремонт и последующее управление объектом.

Мы обеспечиваем профессиональное и надежное сопровождение с акцентом на результат.