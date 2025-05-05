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Квартиры в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

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6 объектов найдено
Квартира в Пиран, Словения
Квартира
Пиран, Словения
Площадь 24 м²
Этаж 1/3
Эта полностью меблированная квартира на первом этаже, расположенная всего в нескольких минут…
$161,463
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Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 44 м²
Квартира на словенском побережье Адриатического моря. Отремонтированная, красивая двухкомна…
$292,520
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Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 40 м²
Уютная квартира на побережье. Квартира расположена на втором этаже 5-этажного дома в районе…
$229,700
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Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 180 м²
Большая квартира  в пешей доступности от  Адриатического моря. Продается квартира, располож…
$855,977
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Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 96 м²
Этаж 2/5
Квартира на морском побережье Словении . Роскошная трехкомнатная квартира с террасой, кладо…
$597,221
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Квартира в Пиран, Словения
Квартира
Пиран, Словения
Площадь 200 м²
Пентхаус на Адриатическом побережье Словении. В прекрасном месте, в непосредственной близос…
$1,48 млн
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Параметры недвижимости в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

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