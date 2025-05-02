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Квартиры в Пиране, Словения

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2 объекта найдено
Квартира в Пиран, Словения
Квартира
Пиран, Словения
Площадь 200 м²
Пентхаус на Адриатическом побережье Словении. В прекрасном месте, в непосредственной близос…
$1,48 млн
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Квартира в Пиран, Словения
Квартира
Пиран, Словения
Площадь 24 м²
Этаж 1/3
Эта полностью меблированная квартира на первом этаже, расположенная всего в нескольких минут…
$161,463
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