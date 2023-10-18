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Земельные участки в Upravna Enota Ljubljana, Словения

9 объектов найдено
Земельные участки в Медводе, Словения
Земельные участки
Медводе, Словения
Площадь 1 385 м²
Земельный участок в 20 минутах езды от Любл…
€589,000
Земельные участки в Ракитна, Словения
Земельные участки
Ракитна, Словения
We offer you an excellent opportunity to buy a building plot in an idyllic location on Rakit…
€125,000
Земельные участки в Иг, Словения
Земельные участки
Иг, Словения
Площадь 799 м²
Участок под строительство жилого дома в 15 …
€127,800
Земельные участки в Иг, Словения
Земельные участки
Иг, Словения
Площадь 2 137 м²
Ивестиционное предложение! Участок под стро…
€342,000
Земельные участки в Медводе, Словения
Земельные участки
Медводе, Словения
Площадь 1 378 м²
Земельный участок с строительным разрешение…
€456,000
Земельные участки в Водице, Словения
Земельные участки
Водице, Словения
Площадь 1 879 м²
Земельный участок под строительство жилого …
€279,000
Земельные участки в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Земельные участки
Upravna Enota Ljubljana, Словения
  ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ! В отличном месте Брдо в Любляне мы продаем участок под з…
€7,50 млн
Земельные участки в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Земельные участки
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 1 845 м²
Земельный участок в Любляне с СТРОИТЕЛЬНЫМ …
€650,000
Земельные участки в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Земельные участки
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Земельный участок в Любляне  с уникальной л…
€640,000
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