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Инвестиционная недвижимость в Upravna Enota Domzale, Словения

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Доб, Словения
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Доб, Словения
Площадь 35 000 м²
Продаётся инвестиционный участок площадью в составе промышленно-производственной зоны. …
$5,93 млн
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