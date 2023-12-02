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Дома в Толмин, Словения

1 объект найдено
Дом в Толмин, Словения
Дом
Толмин, Словения
Площадь 1 545 м²
Количество этажей 6
Продается новый элитный 9-квартирный дом, встроенный в скалу по уникальному проекту. Обща…
€1,85 млн
в месяц
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