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Жильё в Толмин, Словения

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Мост-на-Сочи, Словения
Квартира 2 спальни
Мост-на-Сочи, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 2/6
В продаже квартиры от застройшика в элитном доме с подземной парковкой Стоимость квартиры…
€195,000
в месяц
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Дом в Толмин, Словения
Дом
Толмин, Словения
Площадь 1 545 м²
Количество этажей 6
Продается новый элитный 9-квартирный дом, встроенный в скалу по уникальному проекту. Обща…
€1,85 млн
в месяц
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