Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Шоштань
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Шоштань, Словения

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Шоштань, Словения
Квартира 4 комнаты
Шоштань, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Этаж 2/3
Продается элитная 3-комнатная квартира площадью 120 м² с террасой 55 м² (30 м² под навесом),…
$700,541
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NovusPro
Языки общения
English, Русский, Slovenščina
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти