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Жильё с видом на море в Словении

Upravna Enota Ljubljana
39
Любляна
34
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano
12
Копер
10
Марибор
10
Upravna Enota Domzale
6
Домжале
6
Копер
4
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1 объект найдено
Дом с видом на море в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом с видом на море
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 173 м²
Часть дома с бассейном на первой линии Адри…
€950,000

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дома

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