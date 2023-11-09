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Жильё в Копер, Словения

Копер
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11 объектов найдено
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Копер, Словения
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Копер, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Charming Stone House in the Heart of Koper with Courtyard and Terrace Exceptional Locatio…
€480,000
Квартира в Копер, Словения
Квартира
Копер, Словения
Площадь 78 м²
Светлая квартира с красивыми видами на побе…
€299,999
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 186 м²
Уникальная вилла с видом на море в Анкаране…
€1,20 млн
Квартира в Копер, Словения
Квартира
Копер, Словения
Площадь 105 м²
Квартира с видом на море. Светлая и со вку…
€410,000
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 360 м²
Дом  с чудесным видом на море, Копер и Альп…
€1,99 млн
Дом 3 спальни с подвалом, с парковка в Шмарье, Словения
Дом 3 спальни с подвалом, с парковка
Шмарье, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€695,325
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€337,358
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€192,354
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€295,623
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 753 м²
Новый дом в пригороде города-порта Копер. …
€1,69 млн
Таунхаус в Копер, Словения
Таунхаус
Копер, Словения
Площадь 140 м²
Таунхаус в центре Копера Дом с красивым ог…
€595,000

Типы недвижимости в Копер

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Копер, Словения

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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