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Жильё в Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Словения

2 объекта найдено
Таунхаус в Изола, Словения
Таунхаус
Изола, Словения
Площадь 120 м²
Таунхаус на побережье Адриатики. Полностью…
€518,000
в месяц
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Дом в Изола, Словения
Дом
Изола, Словения
Площадь 539 м²
Эко -резиденция  класса люкс. В самом сер…
€2,50 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Словения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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