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Жильё в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

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12 объектов найдено
Дом в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 297 м²
Дом с видом на Адриатическое море и в пешей…
€1,59 млн
Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 90 м²
Квартира с видом на море в центре Пирана С…
€295,000
Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 69 м²
Пентхаус на морском побережье. 2-комнатна…
€490,000
Квартира 3 спальни в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира 3 спальни
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира в пешей доступности от Адриатическ…
€240,000
Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Пиран, Словения
Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Пиран, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Мы продаем красивый отдельно стоящий дом в Струняне в непосредственной близости от моря. Дом…
€390,000
Квартира 2 спальни в Луция, Словения
Квартира 2 спальни
Луция, Словения
Комнаты 65
Кол-во ванных комнат 1
Мы продаем красивую 3-комнатную квартиру в Лусии в непосредственной близости от пристани Пор…
€580,000
Дом в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 206 м²
Двухквартирный дом в пешей доступности от А…
€950,000
Дом в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 177 м²
Новый жилой комплекс из шести домов с прекр…
€649,000
Дом в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 203 м²
Дом с прекрасным видом на Sečoveljske solin…
€750,000
Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 127 м²
Квартира в популярном ЖК на Адриатическом п…
€530,000
Таунхаус в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Таунхаус
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 198 м²
Двухквартирный дом в 600 м от Адриатическог…
€480,000
Дом с видом на море в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом с видом на море
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 173 м²
Часть дома с бассейном на первой линии Адри…
€950,000

Параметры недвижимости в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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