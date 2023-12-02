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Земельные участки в Рогашка-Слатина, Словения

1 объект найдено
Земельные участки в Рогашка-Слатина, Словения
Земельные участки
Рогашка-Слатина, Словения
В Rogaška Slatina мы продаем проект из 3 домов с действующим разрешением на строительство. …
€290,000
в месяц
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