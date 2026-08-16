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Отели в Рогашке-Слатине, Словения

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1 объект найдено
Отель 1 241 м² в Рогашка-Слатина, Словения
Отель 1 241 м²
Рогашка-Слатина, Словения
Площадь 1 241 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в центре круглогодичного лечебного курорта с мировой известностью ! В самом цен…
$3,07 млн
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