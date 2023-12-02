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Отели в Рогашка-Слатина, Словения

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1 объект найдено
Отель в Рогашка-Слатина, Словения
Отель
Рогашка-Слатина, Словения
Площадь 729 м²
Отличная возможность для инвесторов, ориент…
€590,000
в месяц
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