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Дома в Целе, Словения

1 объект найдено
Дом в Целе, Словения
Дом
Целе, Словения
Площадь 956 м²
Красивая вилла , конец 19 века, в третьем п…
€970,000

Параметры недвижимости в Целе, Словения

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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