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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Шушары, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником в Шушары, Россия
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником
Шушары, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
Шушары: однокомнатная квартира в хорошем состоянии сдается на длительный срок, ОП 40 кв.м., …
$301
в месяц
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