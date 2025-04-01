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Дома в Орехово-Зуевский городской округ, Россия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Давыдово, Россия
Дом 3 комнаты
Давыдово, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА на земельном участке 4 сотки.   Площадь 92,32 кв.м Просторная кухня…
$25,496
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Дом 3 комнаты в Давыдово, Россия
Дом 3 комнаты
Давыдово, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями 92 кв.м на участке 4 сотки в закрытом коттеджном …
$25,496
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Дом в Орехово-Зуевский городской округ, Россия
Дом
Орехово-Зуевский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается современный дом вдали от дороги. Дом находится в самой современной части деревни: …
$106,622
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