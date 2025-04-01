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Дома в Novolikeevskiy selsovet, Россия

виллы
7
8 объектов найдено
Вилла в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Вилла
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) деревянного каркасного дома 70 м2 ( современная класика)   …
$66,263
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Вилла в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Вилла
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в городе Кстово Нижегородской области! Описание дома:    …
$234,932
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Вилла в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Вилла
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) каркасного деревянного дома 120 м2 ( современная класика)  …
$77,106
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Вилла в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Вилла
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) кирпичного дома 120 м2 ( в стиле хайтек)   по ул. Речная в …
$80,720
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Дом в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Дом
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
В продаже садовый домик в СНТ Пятигорье Кстовского района.  На участке в 6 соток размещают…
$3,602
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Вилла в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Вилла
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию дом в чистом районе с хорошей транспортной развязкой, три комнаты…
$103,611
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Вилла в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Вилла
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Представляем уникальную возможность приобретения земельного участка …
$84,335
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Вилла в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Вилла
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) кирпичного дома 100 м2 ( современная класика)   по ул. Речн…
$73,492
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Параметры недвижимости в Novolikeevskiy selsovet, Россия

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