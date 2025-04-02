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Квартиры в Мичуринское сельское поселение, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Мичуринское, Россия
Квартира 2 комнаты
Мичуринское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Предлагается в продажу 2-х комнатная квартира в живописном, тихом, районе посёлка Мичуринско…
$40,119
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Параметры недвижимости в Мичуринское сельское поселение, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов