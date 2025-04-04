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Продажа офисных помещений в район Кузьминки, Россия

1 объект найдено
Офис 139 м² в Москва, Россия
Офис 139 м²
Москва, Россия
Площадь 139 м²
Этаж 1
ID: L10252 Продажа помещения 139,5 кв.м. с сетевым арендатором. 1 этаж с отдельным входом со…
$463,762
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