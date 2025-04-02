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Коттеджи в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Продажа жилого дома в ДНП Манушкино, 20 км. от Санкт-Петербурга. Предложение для ценителей…
$295,171
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Параметры недвижимости в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

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