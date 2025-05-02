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Квартиры в городском округе Дзержинск, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Дзержинск, Россия
Квартира
Дзержинск, Россия
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Продается двухкомнатная квартира. Прекрасная инфраструктура: рядом расположены учебные завед…
$33,893
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Параметры недвижимости в городском округе Дзержинск, Россия

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