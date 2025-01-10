  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Otopeni
  4. Апарт-отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham

Апарт-отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham

Otopeni, Румыния
от
$181,902
BTC
2.1636893
ETH
113.4082052
USDT
179 843.7878481
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
TOP TOP
16
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26265
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Румыния
  • Район
    Илфов
  • Город
    Otopeni

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Инвестиционная возможность: Номер в 4-звёздочном BUCHAREST AIRPORT HOTEL под управлением сети Wyndham

✔️ Локация: всего 150 метров от терминалов международного аэропорта Бухареста — 16 миллионов пассажиров в год
✔️ До 15% годового пассивного дохода после открытия
✔️ Гарантированный доход 6% годовых на весь период строительства
✔️ Под управлением мирового гостиничного оператора Wyndham Hotels & Resorts
✔️ Оформление собственности на номер
✔️ 14 дней бесплатного проживания для инвестора каждый год

Формат инвестиции:
 • Покупка полностью оборудованного гостиничного номера (25 м² + доля общей инфраструктуры)
 • Управление — профессиональная команда под брендом Wyndham
 • Ежеквартальные выплаты дивидендов
 • Прозрачная финансовая отчётность

Инфраструктура отеля:
 • Ресторан, SPA, фитнес-зал
 • Конференц-залы
 • Лобби, лаунж-бар, детская зона
 • Паркинг
 • Сотрудничество с авиакомпаниями и корпоративными клиентами

Преимущества проекта:
 • Круглогодичный спрос: более 4 млн пассажиров ежегодно нуждаются в размещении из-за ночных рейсов, пересадок и задержек
 • Партнёрства с авиакомпаниями и корпорациями
 • Сильная экономика Румынии: рост ВВП, членство в ЕС и Шенгене, крупный IT-хаб

📍 Старт строительства — июнь 2025
🏗️ Срок реализации — 18 месяцев
🔑 Открытие — июль 2027

Местонахождение на карте

Otopeni, Румыния

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Апарт-отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham
Otopeni, Румыния
от
$181,902
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Похожие комплексы в Румынии не найдены. Воспользуйтесь расширенным поиском
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Румынии
Безвизовый въезд в США стал доступен для румын: как работает Visa Waiver Program
10.01.2025
Безвизовый въезд в США стал доступен для румын: как работает Visa Waiver Program
Как получить гражданство Румынии: полное руководство
23.07.2024
Как получить гражданство Румынии: полное руководство
«В свободное от материнства время делаю тату и бегаю полумарафоны». Личный опыт жизни в Румынии с тремя детьми
13.11.2023
«В свободное от материнства время делаю тату и бегаю полумарафоны». Личный опыт жизни в Румынии с тремя детьми
Нет налогов и других отчислений. Румыния завлекает цифровых кочевников
07.04.2023
Нет налогов и других отчислений. Румыния завлекает цифровых кочевников
Показать все публикации