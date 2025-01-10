Апарт-отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham

Инвестиционная возможность: Номер в 4-звёздочном BUCHAREST AIRPORT HOTEL под управлением сети Wyndham
✔️ Локация: всего 150 метров от терминалов международного аэропорта Бухареста — 16 миллионов пассажиров в год
✔️ До 15% годового пассивного дохода после открытия
✔️ Гарантированный доход 6% годовых на весь период строительства
✔️ Под управлением мирового гостиничного оператора Wyndham Hotels & Resorts
✔️ Оформление собственности на номер
✔️ 14 дней бесплатного проживания для инвестора каждый год
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Формат инвестиции:
• Покупка полностью оборудованного гостиничного номера (25 м² + доля общей инфраструктуры)
• Управление — профессиональная команда под брендом Wyndham
• Ежеквартальные выплаты дивидендов
• Прозрачная финансовая отчётность
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Инфраструктура отеля:
• Ресторан, SPA, фитнес-зал
• Конференц-залы
• Лобби, лаунж-бар, детская зона
• Паркинг
• Сотрудничество с авиакомпаниями и корпоративными клиентами
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Преимущества проекта:
• Круглогодичный спрос: более 4 млн пассажиров ежегодно нуждаются в размещении из-за ночных рейсов, пересадок и задержек
• Партнёрства с авиакомпаниями и корпорациями
• Сильная экономика Румынии: рост ВВП, членство в ЕС и Шенгене, крупный IT-хаб
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📍 Старт строительства — июнь 2025
🏗️ Срок реализации — 18 месяцев
🔑 Открытие — июль 2027