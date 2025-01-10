Апарт-отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham

Инвестиционная возможность: Номер в 4-звёздочном BUCHAREST AIRPORT HOTEL под управлением сети Wyndham

✔️ Локация: всего 150 метров от терминалов международного аэропорта Бухареста — 16 миллионов пассажиров в год

✔️ До 15% годового пассивного дохода после открытия

✔️ Гарантированный доход 6% годовых на весь период строительства

✔️ Под управлением мирового гостиничного оператора Wyndham Hotels & Resorts

✔️ Оформление собственности на номер

✔️ 14 дней бесплатного проживания для инвестора каждый год

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Формат инвестиции:

• Покупка полностью оборудованного гостиничного номера (25 м² + доля общей инфраструктуры)

• Управление — профессиональная команда под брендом Wyndham

• Ежеквартальные выплаты дивидендов

• Прозрачная финансовая отчётность

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Инфраструктура отеля:

• Ресторан, SPA, фитнес-зал

• Конференц-залы

• Лобби, лаунж-бар, детская зона

• Паркинг

• Сотрудничество с авиакомпаниями и корпоративными клиентами

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Преимущества проекта:

• Круглогодичный спрос: более 4 млн пассажиров ежегодно нуждаются в размещении из-за ночных рейсов, пересадок и задержек

• Партнёрства с авиакомпаниями и корпорациями

• Сильная экономика Румынии: рост ВВП, членство в ЕС и Шенгене, крупный IT-хаб

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📍 Старт строительства — июнь 2025

🏗️ Срок реализации — 18 месяцев

🔑 Открытие — июль 2027