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Продажа новостроек в Otopeni

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Апарт - отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham
Апарт - отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham
Otopeni, Румыния
от
$181,902
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиционная возможность: Номер в 4-звёздочном BUCHAREST AIRPORT HOTEL под управлением сети Wyndham ✔️ Локация: всего 150 метров от терминалов международного аэропорта Бухареста — 16 миллионов пассажиров в год ✔️ До 15% годового пассивного дохода после открытия ✔️ Гарантированный дохо…
Агентство
Darton Global
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Агентство
Darton Global
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