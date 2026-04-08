Апарт-отель Инвестиции в отельный номер с Гарантией дохода!

Гарантированный доход на период строительства!
Инвестиции в отельный номер в Бухаресте: Wyndham Garden у аэропорта Henri Coandă
Ищете надёжный вариант инвестиций в недвижимость Румынии с прогнозируемым доходом?
Отельный номер в Wyndham Garden (Бухарест) — решение для тех, кто хочет получать доходность и пользоваться привилегиями владельца. Отель 4* расположен всего в 150 метрах от международного аэропорта Henri Coandă, что гарантирует стабильный спрос: пассажиропоток аэропорта превышает 17 млн человек в год. До центра Бухареста — 20–25 минут на автомобиле.
Номерной фонд: Standard и Suite
В отеле 276 номеров двух категорий:
Каждый номер спроектирован с акцентом на комфорт и функциональность:
Акустический комфорт достигается за счёт многослойных стеклопакетов с шумопоглощающей плёнкой, стен с повышенным коэффициентом звукопоглощения и виброизоляционных материалов — в номерах не слышно внешнего шума даже в часы пиковой нагрузки аэропорта.
Варианты покупки и доходность
Standard:
Suite:
Доступна рассрочка:
Гарантированная доходность на период строительства:
Проценты начисляются на сумму, внесённую в течение первых 6 месяцев.
Дополнительные скидки и привилегии
Привилегии для владельцев:
Инфраструктура и особенности проекта
Отель состоит из двух зданий:
На территории:
Управление международным гостиничным брендом: соответствие глобальным стандартам сети.
Срок сдачи объекта — июль 2027 года.
Для кого подойдёт инвестиция в номер Wyndham Garden - Romania | Bucharest
Формат оптимален для нескольких сценариев:
Благодаря локации рядом с аэропортом и развитой инфраструктуре спрос на размещение остаётся высоким круглый год — это формирует устойчивую загрузку и доходность для владельцев.
Если Вы рассматриваете инвестиции в отельную недвижимость в Румынии, Wyndham Garden в Бухаресте предлагает сочетание доходности, скидок, рассрочки и реальных привилегий для владельцев — с опорой на стабильный пассажиропоток и узнаваемый бренд.