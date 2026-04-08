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Апарт-отель Инвестиции в отельный номер с Гарантией дохода!

Бухарест, Румыния
от
$53,470
BTC
0.6360097
ETH
33.3359851
USDT
52 864.5156187
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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ID: 39599
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Румыния
  • Город
    Бухарест
  • Метро
    Izvor (~ 800 м)
  • Метро
    Piaţa Romană (~ 900 м)
  • Метро
    Universitate (~ 600 м)

О комплексе

Гарантированный доход на период строительства!
Инвестиции в отельный номер в Бухаресте: Wyndham Garden у аэропорта Henri Coandă

Ищете надёжный вариант инвестиций в недвижимость Румынии с прогнозируемым доходом?

Отельный номер в Wyndham Garden (Бухарест) — решение для тех, кто хочет получать доходность и пользоваться привилегиями владельца. Отель 4* расположен всего в 150 метрах от международного аэропорта Henri Coandă, что гарантирует стабильный спрос: пассажиропоток аэропорта превышает 17 млн человек в год. До центра Бухареста — 20–25 минут на автомобиле.

Номерной фонд: Standard и Suite

В отеле 276 номеров двух категорий:

  • Standard (25 м², до 2 гостей) — 204 номера.
  • Suite (30 м², до 4 гостей) — 72 номера.

Каждый номер спроектирован с акцентом на комфорт и функциональность:

  • Профессиональная звукоизоляция (уровень шумопоглощения 25–30 дБ)
  • Современная отделка и эргономичная мебель
  • Smart TV, кондиционирование, рабочая зона
  • Высокоскоростной Wi‑Fi

Акустический комфорт достигается за счёт многослойных стеклопакетов с шумопоглощающей плёнкой, стен с повышенным коэффициентом звукопоглощения и виброизоляционных материалов — в номерах не слышно внешнего шума даже в часы пиковой нагрузки аэропорта.

Варианты покупки и доходность

Standard:

  • Полный номер: 200 000 € → при 100 % оплате цена 194 000 € (скидка 3 %, экономия 6 000 €).
  • 1/2 номера: 100 000 € (50 % сразу, 50 % через год).
  • 1/4 номера: 47 000 € (100 % оплата).

Suite:

  • Полный номер: 240 000 € → при 100 % оплате цена 215 000 € (скидка 10 %, экономия 25 000 €).
  • 1/2 номера: 120 000 € (50 % сразу, 50 % через год).
  • 1/4 номера: 60 000 € (100 % оплата).

Доступна рассрочка:

  • 35 % — первоначальный взнос;
  • 55 % — равными ежемесячными платежами;
  • 10 % — при получении ключей.

Гарантированная доходность на период строительства:

  • Standard — 6 % годовых;
  • Suite — 7 % годовых.

Проценты начисляются на сумму, внесённую в течение первых 6 месяцев.

Дополнительные скидки и привилегии

  • При 100 % полной оплате полного номера — скидка 3 %
  • При покупке 2 полных номеров — дополнительные 2 %
  • При покупке 3 полных номеров — дополнительные 3 %

Привилегии для владельцев:

  • Полный номер — 14 бесплатных дней проживания в отеле в год.
  • 1/2 номера — 7 бесплатных дней в год (независимо от категории).
  • 1/4 номера — привилегии бесплатного проживания не предоставляются.

Инфраструктура и особенности проекта

Отель состоит из двух зданий:

  • Здание A (3 этажа) — SOLD OUT
  • Здание B (2 этажа)
  • Общая площадь — 13 570 м2

На территории:

  • Лобби и ресепшн 24/7;
  • Ресторан и кафе;
  • SPA‑зона и фитнес‑зал;
  • 4 переговорные комнаты, конференц‑зал;
  • 2 детские комнаты;
  • 105 парковочных мест.
  • Преимущества локации и перспективы
  • 150 метров до терминалов аэропорта — максимальная близость к пассажиропотоку.
  • Удобный доступ к деловым районам Бухареста.
  • Рядом крупные объекты инфраструктуры и транспортные развязки.

Управление международным гостиничным брендом: соответствие глобальным стандартам сети.

Срок сдачи объекта — июль 2027 года.

Для кого подойдёт инвестиция в номер Wyndham Garden - Romania | Bucharest

Формат оптимален для нескольких сценариев:

  • Транзитные пассажиры и путешественники
  • Деловые поездки и корпоративные группы
  • Семейные путешествия
  • Краткосрочное и длительное проживание

Благодаря локации рядом с аэропортом и развитой инфраструктуре спрос на размещение остаётся высоким круглый год — это формирует устойчивую загрузку и доходность для владельцев.

Если Вы рассматриваете инвестиции в отельную недвижимость в Румынии, Wyndham Garden в Бухаресте предлагает сочетание доходности, скидок, рассрочки и реальных привилегий для владельцев — с опорой на стабильный пассажиропоток и узнаваемый бренд.

Местонахождение на карте

Бухарест, Румыния
Образование
Здравоохранение

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