Апарт-отель Инвестиции в отельный номер с Гарантией дохода!

Гарантированный доход на период строительства!

Инвестиции в отельный номер в Бухаресте: Wyndham Garden у аэропорта Henri Coandă

Ищете надёжный вариант инвестиций в недвижимость Румынии с прогнозируемым доходом?

Отельный номер в Wyndham Garden (Бухарест) — решение для тех, кто хочет получать доходность и пользоваться привилегиями владельца. Отель 4* расположен всего в 150 метрах от международного аэропорта Henri Coandă, что гарантирует стабильный спрос: пассажиропоток аэропорта превышает 17 млн человек в год. До центра Бухареста — 20–25 минут на автомобиле.

Номерной фонд: Standard и Suite

В отеле 276 номеров двух категорий:

Standard (25 м², до 2 гостей) — 204 номера.

Suite (30 м², до 4 гостей) — 72 номера.

Каждый номер спроектирован с акцентом на комфорт и функциональность:

Профессиональная звукоизоляция (уровень шумопоглощения 25–30 дБ)

Современная отделка и эргономичная мебель

Smart TV, кондиционирование, рабочая зона

Высокоскоростной Wi‑Fi

Акустический комфорт достигается за счёт многослойных стеклопакетов с шумопоглощающей плёнкой, стен с повышенным коэффициентом звукопоглощения и виброизоляционных материалов — в номерах не слышно внешнего шума даже в часы пиковой нагрузки аэропорта.

Варианты покупки и доходность

Standard:

Полный номер: 200 000 € → при 100 % оплате цена 194 000 € (скидка 3 %, экономия 6 000 €).

1/2 номера: 100 000 € (50 % сразу, 50 % через год).

1/4 номера: 47 000 € (100 % оплата).

Suite:

Полный номер: 240 000 € → при 100 % оплате цена 215 000 € (скидка 10 %, экономия 25 000 €).

1/2 номера: 120 000 € (50 % сразу, 50 % через год).

1/4 номера: 60 000 € (100 % оплата).

Доступна рассрочка:

35 % — первоначальный взнос;

55 % — равными ежемесячными платежами;

10 % — при получении ключей.

Гарантированная доходность на период строительства:

Standard — 6 % годовых;

Suite — 7 % годовых.

Проценты начисляются на сумму, внесённую в течение первых 6 месяцев.

Дополнительные скидки и привилегии

При 100 % полной оплате полного номера — скидка 3 %

При покупке 2 полных номеров — дополнительные 2 %

При покупке 3 полных номеров — дополнительные 3 %

Привилегии для владельцев:

Полный номер — 14 бесплатных дней проживания в отеле в год.

1/2 номера — 7 бесплатных дней в год (независимо от категории).

1/4 номера — привилегии бесплатного проживания не предоставляются.

Инфраструктура и особенности проекта

Отель состоит из двух зданий:

Здание A (3 этажа) — SOLD OUT

Здание B (2 этажа)

Общая площадь — 13 570 м2

На территории:

Лобби и ресепшн 24/7;

Ресторан и кафе;

SPA‑зона и фитнес‑зал;

4 переговорные комнаты, конференц‑зал;

2 детские комнаты;

105 парковочных мест.

Преимущества локации и перспективы

150 метров до терминалов аэропорта — максимальная близость к пассажиропотоку.

Удобный доступ к деловым районам Бухареста.

Рядом крупные объекты инфраструктуры и транспортные развязки.

Управление международным гостиничным брендом: соответствие глобальным стандартам сети.

Срок сдачи объекта — июль 2027 года.

Для кого подойдёт инвестиция в номер Wyndham Garden - Romania | Bucharest

Формат оптимален для нескольких сценариев:

Транзитные пассажиры и путешественники

Деловые поездки и корпоративные группы

Семейные путешествия

Краткосрочное и длительное проживание

Благодаря локации рядом с аэропортом и развитой инфраструктуре спрос на размещение остаётся высоким круглый год — это формирует устойчивую загрузку и доходность для владельцев.



Если Вы рассматриваете инвестиции в отельную недвижимость в Румынии, Wyndham Garden в Бухаресте предлагает сочетание доходности, скидок, рассрочки и реальных привилегий для владельцев — с опорой на стабильный пассажиропоток и узнаваемый бренд.