Какие города Украины наиболее популярны для покупки недвижимости

Чаще всего иностранцы приобретают недвижимость в столице и городах-миллионниках. Киев, Харьков и Днепр привлекают зарубежных граждан по следующим причинам:

развитая инфраструктура;

широкие возможности для ведения личного бизнеса;

большое количество вакансий;

качественная медицина;

доступ к высшему образованию.

Не менее востребованной остается Одесса. Здесь можно купить частный дом в центре или на побережье, а потом сдавать его. Также пользуется популярностью жилье во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Сколько в среднем стоит частный дом в Украине

Купить дом в Украине за 4000-10.000$ можно в небольших населенных пунктах. В облцентрах стоимость стартует от 19.000$. В Киеве недвижимость низкого ценового сегмента продается по цене от 433 долл./кв. м. Средняя стоимость квадратного метра в современном домовладении достигает 1746 долл./кв. м.

Что дает покупка недвижимости в Украине иностранцам

Приобретая частный дом в Украине по цене от 100.000$, иностранец не может рассчитывать на автоматическое предоставление ВНЖ/ПМЖ. Чтобы претендовать на гражданство, нужно зарегистрировать фирму и провести покупку как юридическое лицо. Вопросы кредитования и рассрочки обсуждаются в индивидуальном порядке.