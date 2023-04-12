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Продажа домов в Украине

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2 446 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4 Количество комнат 140 м² 1/2 Этаж
€ 164,890
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
Дом 4 комнатыв Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 247,335
18297 Предлагаю к продаже отдельно стоящий дом расположенный на участке…
Дом 3 комнатыв Алтестово, Украина
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
3 Количество комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 26,566
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
Дом 4 комнатыв Авангард, Украина
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
4 Количество комнат 198 м² 1/2 Этаж
€ 96,186
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 135 м² 1/2 Этаж
€ 130,080
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 305 м² 1/2 Этаж
€ 183,211
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
Дом 2 комнатыв Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 35 м² 1/1 Этаж
€ 32,062
18060 Продается часть дома на Чубаевке, под Ваш дизайн. Место для машин…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 127 м² 1/2 Этаж
€ 117,255
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 109,927
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
Дом 5 комнатв Сухой Лиман, Украина
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5 Количество комнат 153 м² 1/2 Этаж
€ 26,566
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
Дом 2 комнатыв Фонтанка, Украина
Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат 88 м² 1/1 Этаж
€ 114,507
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
Дом 5 комнатв Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат 280 м² 1/1 Этаж
€ 365,507
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 36,642
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
Дом 4 комнатыв Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 158 м² 1/2 Этаж
€ 302,299
18008. Продается дом в закрытый кооперативе на 9 станции Большого Фонта…
Дом 1 комнатав Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 16,489
18010 Предлагается к продаже новый дом 30 кв.м. на улице Композитора Гл…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 135 м² 1/2 Этаж
€ 182,295
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
Дом 2 комнатыв Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 34,352
18016 Продается дом на Даче Ковалевского. Дом общей площадью 65 кв.м., …
Дом 4 комнатыв Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 165 м² 1/2 Этаж
€ 169,471
18017 В продаже дом площадью 165 м.кв. + терраса на крыше с готовой зо…
Дом 5 комнатв Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 316,040
18018 Продается дом в Совиньоне. Дом 2-х этажный, 4 спальни общая площа…
Дом 4 комнатыв Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4 Количество комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 146,569
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
Дом 4 комнатыв Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 320,620
18006. Продается статусный дом в закрытом кооперативе на 9 станции Боль…
Дом 1 комнатав Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 17,863
17966. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 2 комнатыв Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 23,817
17968 Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 3 комнатыв Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 30,230
17969. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 3 комнатыв Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 35,726
17971 Продается таунхаус в районе Ленпоселка, на ул. Патриотическая. Св…
Дом 1 комнатав Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 17,863
17964. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Магистральная. Сво…
Дом 1 комнатав Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 30 м² 1/2 Этаж
€ 11,909
17965. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 6 комнатв Великий Дальник, Украина
Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
6 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 76,033
17896 В продаже двухэтажный дом свежей постройки в с. Великий Дальник. …
Дом 4 комнатыв Таирово, Украина
Дом 4 комнаты
Таирово, Украина
4 Количество комнат 218 м² 1/2 Этаж
€ 45,803
17900 Предлагаю к продаже дом в 2 уровнях с гаражом в коттеджном городе…
Дом 3 комнатыв Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 81 м² 1/2 Этаж
€ 63,208
17852 14ст. Продам часть дома на 14ст. Люстдорфской дороги. Общая площа…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Симферополь

Параметры недвижимости в Украине

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с бассейном
недорогая
элитное

Какие города Украины наиболее популярны для покупки недвижимости

Чаще всего иностранцы приобретают недвижимость в столице и городах-миллионниках. Киев, Харьков и Днепр привлекают зарубежных граждан по следующим причинам:

  • развитая инфраструктура;
  • широкие возможности для ведения личного бизнеса;
  • большое количество вакансий;
  • качественная медицина;
  • доступ к высшему образованию.

Не менее востребованной остается Одесса. Здесь можно купить частный дом в центре или на побережье, а потом сдавать его. Также пользуется популярностью жилье во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Сколько в среднем стоит частный дом в Украине

Купить дом в Украине за 4000-10.000$ можно в небольших населенных пунктах. В облцентрах стоимость стартует от 19.000$. В Киеве недвижимость низкого ценового сегмента продается по цене от 433 долл./кв. м. Средняя стоимость квадратного метра в современном домовладении достигает 1746 долл./кв. м.

Что дает покупка недвижимости в Украине иностранцам

Приобретая частный дом в Украине по цене от 100.000$, иностранец не может рассчитывать на автоматическое предоставление ВНЖ/ПМЖ. Чтобы претендовать на гражданство, нужно зарегистрировать фирму и провести покупку как юридическое лицо. Вопросы кредитования и рассрочки обсуждаются в индивидуальном порядке.

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