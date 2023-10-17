Недвижимость в Швейцарии: привлекательность, правила покупки, цены

Символ высокого качества, стабильности и надежности – именно так характеризуется Швейцария, что оправдывает любые инвестиции здесь, включая приобретение недвижимости. Даже в периоды всеобщего европейского кризиса спрос на швейцарские дома, шале, квартиры и виллы не падает, а цены на них ежегодно возрастают на несколько процентов, что, к слову, совсем не удивительно.

Почему швейцарская недвижимость пользуется популярностью?

Купить жилье в этой европейской стране – мечта многих людей, желающих обеспечить себе уверенность в будущем. Помимо расположения на фоне альпийских пейзажей и экологически чистой обстановки, к числу преимуществ покупки швейцарской недвижимости относятся:

экономическая стабильность страны;

высококачественная медицина и образование;

надежность капиталовложения;

более низкое, в сравнении с другими европейскими странами, налогообложение

Наиболее востребовано жилье вблизи озер и на горнолыжных курортах, что связано как с удобным расположением, так и с возможностью получения прибыли от сдачи в аренду. Женевское озеро и Лугано – самые популярные места покупки виллы, домов и квартир в Швейцарии. Но для иностранцев существует ряд нюансов, усложняющих осуществление сделки.

Недвижимость в Швейцарии для иностранцев

Большую часть страны занимают альпийские горные просторы, малопригодные для строительства. Подходящей для застройки земли здесь мало и самим швейцарцам. Поэтому купить недвижимость в Швейцарии – задача довольно проблематичная для иностранцев. Власти страны предъявляют очень жесткие требования, существенно суживающие круг возможностей для зарубежных инвесторов:

без постоянного ВНЖ в стране нельзя купить жилье с целью инвестиций;

для приобретения недвижимости в крупных центрах страны необходимо ВНЖ;

иностранцам без ВНЖ доступно для покупки жилье для личного отдыха (нельзя сдавать в аренду) в ограниченном ряде кантонов (в основном «немецких» и «французских»), где выдаются квоты;

оформление покупки жилой недвижимости разрешается только на физлицо, причем на семью — один объект площадью не более 200 кв. м (при наличии ВНЖ – не более 3000 кв. м);

продать жилье можно не ранее чем через 5 лет после его покупки (если позже, то налог при продаже будет меньше).

Зато на приобретение коммерческой недвижимости в стране нет никаких ограничений для любых категорий покупателей. Доход с нее выше, а перепродать ее можно в любое время. Но стоит учитывать, что приобретенная недвижимость не гарантирует получения гражданства.

Основные факторы, влияющие на формирование стоимости недвижимости

Хотя в стране преобладает элитная недвижимость, есть здесь и сравнительно дешевые варианты. Всё зависит от расположения. В Женеве и Лозанне жилье относится к люкс-классу, и цена квартиры здесь начинается от 2,5-3,5 млн. евро, тогда как в Монтре можно найти варианты за 1,3-1,5 млн. евро. В Санкт-Мориц или Давосе стоимость шале без ремонта обойдется не менее чем в 8 млн. евро, а небольшой квартиры на окраине – от 3 млн. евро.

Квартиры эконом-класса в стране могут стоить от 3,5 до 8 тысяч долларов за 1 кв. м, а в элитных новостройках – от 10 тысяч. Вблизи горнолыжных курортов эти расценки будут выше минимум в 2 раза.

В ценовой политике играет роль и тип жилья. Расценки на покупку скромного шале в стране могут стартовать от 300 тысяч евро, а для элитного – от 3 млн. евро до пяти и выше. Стартовая цена старинной виллы – от 2,5 млн. евро. На домик в Берне нужно накопить минимум 1 млн. евро, а двухкомнатная и трехкомнатная квартира в тихом его районе могут обойтись в 200-250 тысяч евро.

