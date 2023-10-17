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Жильё в Швейцарии

Во
34
Монтрё
13
Лозанна
11
Тичино
10
Женева
7
Вале
6
Circolo dell Isole
3
106 объектов найдено
Квартира 1 комната в Moehlin, Швейцария
Квартира 1 комната
Moehlin, Швейцария
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Срочно продам свою 1 комнатную квартиру На 2 этаже Состояние Чистое Квартира находится на т…
€42,162
Замок 8 спален в Женева, Швейцария
Замок 8 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
€12,80 млн
Вилла с гаражом, с подвалом в Тичино, Швейцария
Вилла с гаражом, с подвалом
Тичино, Швейцария
Площадь 483 м²
Швейцария Кантон Тичино озеро Маджоре Потрясающая вилла в стиле "Либерти…
€6,90 млн
Дом в Женева, Швейцария
Дом
Женева, Швейцария
Площадь 900 м²
Швейцария г.Женева Особняк в квартале посольств Уникальное …
€37,00 млн
Дом в Женева, Швейцария
Дом
Женева, Швейцария
Площадь 1 100 м²
Швейцария г.Женева Особняк в историческом центре Женевы …
€24,74 млн
Дом 4 спальни в Каруж, Швейцария
Дом 4 спальни
Каруж, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Этот великолепный просторный и изящный дом 18-го века, расположенный в самом центре деревни …
€1,29 млн
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дом площадью 150 m², комнаты: 5, спальные комнаты: 4, терраса. С видом на горы. Планировка: …
€1,28 млн
Особняк 6 спален в Монтрё, Швейцария
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
€3,90 млн
Дом 5 спален в Каруж, Швейцария
Дом 5 спален
Каруж, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Количество этажей 4
4-этажный дом, площадью 470 м², комнаты: 9, спальни: 5, балкон, терраса. Планировка: ванные …
€4,36 млн
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Эксклюзивный потрясающий дуплекс с захватывающими дух видами на озеро. Этот потрясающий дуп…
€4,65 млн
Дом 5 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
€4,90 млн
Вилла 3 спальни в Монтрё, Швейцария
Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
€2,79 млн
Особняк 2 спальни в Монтрё, Швейцария
Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
€2,50 млн
Дом 4 спальни в Lugano, Швейцария
Дом 4 спальни
Lugano, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Дом с панорамным видом, в тихом жилом районе и всего в 6 км от Лугано. Уютная вилла, построе…
€1,48 млн
Вилла в Lugano, Швейцария
Вилла
Lugano, Швейцария
Площадь 700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
€4,00 млн
Вилла 8 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 8 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Престижный дом с захватывающими дух видами, в отличном состоянии. Этот потрясающий, спроект…
€20,00 млн
Дом 10 спален в District de Lausanne, Швейцария
Дом 10 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Этот особняк идеально расположен между центром города и берегами Женевского озера, в районе …
€18,00 млн
Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный дом расположен в эксклюзивном районе, в самом сердце Вандевра, всего в нес…
€6,90 млн
Дом 8 спален в Ньон, Швейцария
Дом 8 спален
Ньон, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Этот элитный дом находится на большом участке площадью в в 16 402 м² в живописном районе  Тр…
€7,50 млн
Дом 7 спален в District de Lausanne, Швейцария
Дом 7 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
«Скромное обаяние буржуазии» — фраза, которая лучше всего описывает этот великолепный особня…
€1,000,000
Особняк 6 спален в District de Lausanne, Швейцария
Особняк 6 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Этот роскошный просторный особняк имеет прекрасное местоположение и прекрасный вид на озеро …
€5,00 млн
Дом 6 спален в Vich, Швейцария
Дом 6 спален
Vich, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Этот потрясающий особняк расположен между Женевой и Лозанной в непосредственно близости от о…
€5,40 млн
Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Современная вилла с видом на озеро. Эта привлекательная вилла с современной архитектурой, св…
€9,00 млн
Вилла 8 спален в Lugano, Швейцария
Вилла 8 спален
Lugano, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 887 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена в жилом, тихом и солнечном районе. С холма открывается пр…
€10,00 млн
Дом 7 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Швейцария, Швейцария
Дом 7 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 340 м²
Яркий дом площадью 340 кв. м. располагается в кантоне Во, Швейцария. В доме 7 спален, 3 ванн…
€2,77 млн
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария, Швейцария
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 1 000 м²
Прекрасный дом расположен в Коллонж-Бельрив, Женева, Швейцария. В доме площадью 1000 кв.м 3 …
€17,01 млн
Вилла 3 спальни с садом, с сауной, с отоплением в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни с садом, с сауной, с отоплением
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 380 м²
Современная вилла с видом на горную местность расположена в тихом и уединенном месте в Тичин…
€2,75 млн
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Швейцария, Швейцария
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 550 м²
Превосходный дом 18 века находится на возвышенностях Лютри. Эта прекрасная ферма сохранила …
€2,41 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Очаровательная вилла с видом на озеро и горы находится в швейцарском городе Минузио. В доме …
€5,06 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Швейцария, Швейцария
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 330 м²
Элитный дом расположен в Хоргене, кантон Цюриха, Швейцария. Трехэтажный дом после полной рен…
€6,31 млн

Типы недвижимости в Швейцарии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Швейцарии

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость в Швейцарии: привлекательность, правила покупки, цены

Символ высокого качества, стабильности и надежности – именно так характеризуется Швейцария, что оправдывает любые инвестиции здесь, включая приобретение недвижимости. Даже в периоды всеобщего европейского кризиса спрос на швейцарские дома, шале, квартиры и виллы не падает, а цены на них ежегодно возрастают на несколько процентов, что, к слову, совсем не удивительно.

Почему швейцарская недвижимость пользуется популярностью?

Купить жилье в этой европейской стране – мечта многих людей, желающих обеспечить себе уверенность в будущем. Помимо расположения на фоне альпийских пейзажей и экологически чистой обстановки, к числу преимуществ покупки швейцарской недвижимости относятся:

  • экономическая стабильность страны;
  • высококачественная медицина и образование;
  • надежность капиталовложения;
  • более низкое, в сравнении с другими европейскими странами, налогообложение

Наиболее востребовано жилье вблизи озер и на горнолыжных курортах, что связано как с удобным расположением, так и с возможностью получения прибыли от сдачи в аренду. Женевское озеро и Лугано – самые популярные места покупки виллы, домов и квартир в Швейцарии. Но для иностранцев существует ряд нюансов, усложняющих осуществление сделки.

Недвижимость в Швейцарии для иностранцев

Большую часть страны занимают альпийские горные просторы, малопригодные для строительства. Подходящей для застройки земли здесь мало и самим швейцарцам. Поэтому купить недвижимость в Швейцарии – задача довольно проблематичная для иностранцев. Власти страны предъявляют очень жесткие требования, существенно суживающие круг возможностей для зарубежных инвесторов:

  • без постоянного ВНЖ в стране нельзя купить жилье с целью инвестиций;
  • для приобретения недвижимости в крупных центрах страны необходимо ВНЖ;
  • иностранцам без ВНЖ доступно для покупки жилье для личного отдыха (нельзя сдавать в аренду) в ограниченном ряде кантонов (в основном «немецких» и «французских»), где выдаются квоты;
  • оформление покупки жилой недвижимости разрешается только на физлицо, причем на семью — один объект площадью не более 200 кв. м (при наличии ВНЖ – не более 3000 кв. м);
  • продать жилье можно не ранее чем через 5 лет после его покупки (если позже, то налог при продаже будет меньше).

Зато на приобретение коммерческой недвижимости в стране нет никаких ограничений для любых категорий покупателей. Доход с нее выше, а перепродать ее можно в любое время. Но стоит учитывать, что приобретенная недвижимость не гарантирует получения гражданства.

Основные факторы, влияющие на формирование стоимости недвижимости

Хотя в стране преобладает элитная недвижимость, есть здесь и сравнительно дешевые варианты. Всё зависит от расположения. В Женеве и Лозанне жилье относится к люкс-классу, и цена квартиры здесь начинается от 2,5-3,5 млн. евро, тогда как в Монтре можно найти варианты за 1,3-1,5 млн. евро. В Санкт-Мориц или Давосе стоимость шале без ремонта обойдется не менее чем в 8 млн. евро, а небольшой квартиры на окраине – от 3 млн. евро.

Квартиры эконом-класса в стране могут стоить от 3,5 до 8 тысяч долларов за 1 кв. м, а в элитных новостройках – от 10 тысяч. Вблизи горнолыжных курортов эти расценки будут выше минимум в 2 раза.

В ценовой политике играет роль и тип жилья. Расценки на покупку скромного шале в стране могут стартовать от 300 тысяч евро, а для элитного – от 3 млн. евро до пяти и выше. Стартовая цена старинной виллы – от 2,5 млн. евро. На домик в Берне нужно накопить минимум 1 млн. евро, а двухкомнатная и трехкомнатная квартира в тихом его районе могут обойтись в 200-250 тысяч евро.
 

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