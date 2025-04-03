Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Лугано
  4. Жилая

Жильё в Лугано, Швейцария

1 объект найдено
Вилла 15 комнат с парковкой, с балконом в Лугано, Швейцария
Вилла 15 комнат с парковкой, с балконом
Лугано, Швейцария
Число комнат 15
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Роскошная 15-комнатная вилла в потрясающим видом на озеро и горы в элитном престижном районе…
$54,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов