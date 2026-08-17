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Жилье в Во, Швейцария

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Монтрё
6
13 объектов найдено
Особняк 6 спален в Territet, Швейцария
Особняк 6 спален
Territet, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
$4,78 млн
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Дом 5 спален в Territet, Швейцария
Дом 5 спален
Territet, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
$5,52 млн
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Вилла 10 комнат в Chernex, Швейцария
Вилла 10 комнат
Chernex, Швейцария
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Всего в 10 минутах от центра Монтрё, в престижной деревне Caux, расположена уникальная резид…
Цена по запросу
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Особняк 2 спальни в Territet, Швейцария
Особняк 2 спальни
Territet, Швейцария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
$4,77 млн
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Вилла в Territet, Швейцария
Вилла
Territet, Швейцария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
$4,02 млн
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Дом 8 спален в Nyon, Швейцария
Дом 8 спален
Nyon, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Этот элитный дом находится на большом участке площадью в в 16 402 м² в живописном районе  Тр…
$9,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Rennaz, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Rennaz, Швейцария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Любовь с первого взгляда! Светлая 4,5-комнатная квартира с огромной террасой. Мечтаете о …
$983,347
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Квартира 4 комнаты в Веве, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Веве, Швейцария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Последняя возможность:  частный лифт + терраса 50м2. Современный и элитный проект недвижи…
$991,963
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Особняк 6 спален в District de Lausanne, Швейцария
Особняк 6 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Этот роскошный просторный особняк имеет прекрасное местоположение и прекрасный вид на озеро …
$5,73 млн
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Дом 4 спальни в Territet, Швейцария
Дом 4 спальни
Territet, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Эксклюзивный потрясающий дуплекс с захватывающими дух видами на озеро. Этот потрясающий дуп…
$5,57 млн
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Квартира 4 комнаты в Servion, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Servion, Швейцария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
Превосходная квартира 4,5 кв.м. с большим садом в тихом месте в Сервионе. Эта большая ква…
$993,040
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Дом 10 спален в District de Lausanne, Швейцария
Дом 10 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Этот особняк идеально расположен между центром города и берегами Женевского озера, в районе …
$19,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Villeneuve VD, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Villeneuve VD, Швейцария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепная 4,5 комнатная квартира в 2-х этажном доме . Строительство 2018г. Он составле…
$1,06 млн
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