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Жильё в Тичино, Швейцария
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13 объектов найдено
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Вилла с гаражом, с подвалом
Тичино, Швейцария
483 м²
Швейцария Кантон Тичино озеро Маджоре Потрясающая вилла в стиле "Либерти…
€6,90 млн
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Дом 4 спальни
Lugano, Швейцария
4
3
280 м²
2
Дом с панорамным видом, в тихом жилом районе и всего в 6 км от Лугано. Уютная вилла, построе…
€1,68 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла
Lugano, Швейцария
700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
€4,50 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 8 спален
Lugano, Швейцария
8
9
887 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена в жилом, тихом и солнечном районе. С холма открывается пр…
€10,00 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
730 м²
Шикарные апартаменты в городе Агра в Швейцарии. Дом, в котором располагаются апартаменты, на…
€13,94 млн
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
3
145 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
€5,16 млн
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Квартира 6 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Лугано, Швейцария
6
683 м²
Роскошная меблированная квартира, состоящая из трех апартаментов, расположена в престижном р…
€13,94 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с интернетом
Ronco sopra Ascona, Швейцария
4
220 м²
Прекрасный дом находится в городе Ньон, кантон Во. Вилла распложена всего в 2-ух минутах ход…
€2,53 млн
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Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Лугано, Швейцария
3
220 м²
Замечательный дом с видом на озеро и окружающий город находится в Лугано, Швейцария. Дом пло…
€1,83 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Ronco sopra Ascona, Швейцария
3
180 м²
Замечательный дом расположен в деревне Женолье, в 10 минутах от города Ньон и в 25 минутах …
€2,03 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
5
450 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
€5,39 млн
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Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро
Brissago, Швейцария
4
450 м²
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…
€8,42 млн
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
4
229 м²
Отличные апартаменты, расположенные в доме, находятся в престижном районе города Лугано в Шв…
€3,32 млн
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