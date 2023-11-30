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Жильё в Женева, Швейцария

дома
9
9 объектов найдено
Замок 8 спален в Женева, Швейцария
Замок 8 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
€12,80 млн
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Дом в Женева, Швейцария
Дом
Женева, Швейцария
Площадь 900 м²
Швейцария г.Женева Особняк в квартале посольств Уникальное …
€37,00 млн
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Дом в Женева, Швейцария
Дом
Женева, Швейцария
Площадь 1 100 м²
Швейцария г.Женева Особняк в историческом центре Женевы …
€24,74 млн
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Дом 4 спальни в Каруж, Швейцария
Дом 4 спальни
Каруж, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Этот великолепный просторный и изящный дом 18-го века, расположенный в самом центре деревни …
€1,29 млн
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Дом 5 спален в Каруж, Швейцария
Дом 5 спален
Каруж, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Количество этажей 4
4-этажный дом, площадью 470 м², комнаты: 9, спальни: 5, балкон, терраса. Планировка: ванные …
€4,36 млн
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Шале 7 спален с садом, с отоплением, с видом на озеро в Женева, Швейцария
Шале 7 спален с садом, с отоплением, с видом на озеро
Женева, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 900 м²
Исключительный особняк в Живрене, Швейцария. Главный дом площадью около 900 кв. м. был постр…
€54,91 млн
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Шале 10 спален с гаражом, с садом, с Kommunikacii provedeny в Женева, Швейцария
Шале 10 спален с гаражом, с садом, с Kommunikacii provedeny
Женева, Швейцария
Количество спален 10
Площадь 670 м²
Роскошный особняк середины прошлого века находится в пригороде Женевы недалеко от магазинов,…
€5,00 млн
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Дом 6 спален с бассейном, с гаражом, с тренажерным залом в Женева, Швейцария
Дом 6 спален с бассейном, с гаражом, с тренажерным залом
Женева, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 540 м²
Роскошный дом находится в Женеве, в красивом месте, рядом с озером, окруженный деревьями, г…
€9,90 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Женева, Швейцария
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Женева, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 1 412 м²
Роскошная вилла с видом на Женевское озеро расположена в часе езды от города Женева, Швейцар…
€25,83 млн
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Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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