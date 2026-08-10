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Жилье в Женеве, Швейцария

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дома
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5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Каруж, Швейцария
Дом 4 спальни
Каруж, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Этот великолепный просторный и изящный дом 18-го века, расположенный в самом центре деревни …
$1,28 млн
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Замок 35 комнат в Женева, Швейцария
Замок 35 комнат
Женева, Швейцария
Число комнат 35
Площадь 1 500 м²
Исключительный замок на Женевском озере, Женева В живописной деревне региона Ла Кот, в не…
Цена по запросу
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Вилла в Cologny, Швейцария
Вилла
Cologny, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА ПРЕМИУМ-КЛАССА – ПЕРВАЯ ЛИНИЯ У ОЗЕРА ЛЕМАН Колоньи, Женева | Уникальное…
$19,39 млн
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TekceTekce
Особняк 20 комнат в Женева, Швейцария
Особняк 20 комнат
Женева, Швейцария
Число комнат 20
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Уникальная историческая усадьба в Женеве Великолепная резиденция на частной территории пл…
Цена по запросу
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Вилла в Collonge Bellerive, Швейцария
Вилла
Collonge Bellerive, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный дом расположен в эксклюзивном районе, в самом сердце Вандевра, всего в нес…
$7,75 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения
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Параметры недвижимости в Женеве, Швейцария

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